В РФ могут узаконить использование автозапчастей б/у

Министерство промышленности и торговли России скорректирует требования, касающиеся использования подержанных автомобильных запчастей для ремонта машин.

Там подготовлены соответствующие поправки в техрегламент "О безопасности колесных транспортных средств". Они затрагивают правила восстановления запчастей и деталей автомобилей для их последующего использования.

Как считают эксперты, в первую очередь необходимо определить, какие подержанные или восстановленные узлы и агрегаты можно применять для ремонта машин, а какие — категорически запрещено. Также необходимо решить вопросы с гарантийным сроком службы таких деталей.

При этом в страховом сообществе активно обсуждается возможность использования б/у деталей для восстановительного ремонта автомобилей в рамках ОСАГО. Инициатива страховщиков недостаточно проработана, сообщают "Известия".