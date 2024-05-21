21 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

В России могут запретить женщинам носить никабы

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев считает, что в стране нужно ввести запрет на ношение никаба.

Это традиционный женский головной убор, который закрывает все лицо, кроме глаз. Он собирается обсудить вопрос с представителями традиционного ислама и главами регионов. Фадеев указал, что никабы запрещены в некоторых странах Центральной Азии.

Как заявила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева, инициативу нужно обсуждать "взвешенно, без выноса в СМИ", с представителями религиозного ислама и местными властями. По ее словам, "важно относиться с уважением ко всем, и различать внешний вид дома и в официальных учреждениях".

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов призывал обсудить инициативу "за закрытыми дверями". Парламентарий напомнил о скандале вокруг ношения хиджаба в школах Ставропольского края в 2012 году.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов считает, что радикальный запрет на ношение никабов в России обострит ситуацию, сообщает РБК.

Ранее МВД разрешило фотографироваться в головных уборах, если снимать их запрещают религиозные убеждения, в том числе для получения гражданства РФ. В приложении к приказу, касающемуся требований к фотографии на паспорт, сказано, что в случае, если религиозные убеждения человека не позволяют показываться перед посторонними лицами без головных уборов, то предоставляются фотографии в головных уборах. Но есть требование - они не должны скрывать овала лица.

Теги: СПЧ, никаб, ислам


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