Власти одобрили компенсацию работы в выходные при увольнении

При увольнении сотрудников работодатели в России будут обязаны оплачивать им неиспользованные отгулы за труд в выходные или праздничные дни.

Соответствующие поправки в Трудовой кодекс одобрила правительственная комиссия. В настоящее время нормативно не прописаны правила возмещений при уходе из компании, а также сроки, в которые можно потратить отгулы. Отныне эти пробелы будут урегулированы.

Изменения могут вступить в силу с марта 2025 года. По словам экспертов, они призваны повысить защищенность работников, сообщают "Известия".