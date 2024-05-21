ВШЭ: Большинство россиян считают себя верующими

69% россиян считают себя верующими.

Согласно опросу Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, большая часть верующих считают себя православными (57%). По 7% опрошенных – последователями других христианских конфессий, а также ислама. Отнесли себя к буддистам и иудеям менее 1% опрошенных в обоих случаях.

Доля религиозных людей оказалась выше среднего показателя (79%) среди тех, кому денег не хватает даже на еду, ниже среднего (63%) – среди респондентов с наилучшим материальным положением (могут позволить крупные покупки). Среди опрошенных, чье материальное положение позволяет покупать еду, но не одежду, верующих 64%. Среди тех, кто может приобрести еду и одежду, но не крупную бытовую технику, религиозны 69%. А тех, кому доступна бытовая техника, но не автомобиль, – 67%. При этом доля верующих выше среднего (73%) среди людей с высоким материальным положением, которые могут позволить себе автомобиль, но не квартиру или дом.

Опрос также показал, что из 28% опрошенных, которые не считают себя верующими, доля нерелигиозных людей выше среди мужчин (34%) и молодежи в возрасте от 18 до 24 лет (35%).

Как заявил социальный психолог Алексей Рощин, россияне с низким доходом меньше имеют рычагов управления своей жизнью, этим и объясняется более высокая религиозность.

Согласно исследованию, граждане, относящие себя к той или иной религиозной конфессии, чаще участвовали в волонтерской деятельности (34%), чем те, кто не считает себя верующим (17%), сообщают "Ведомости".