Власти выступили против выплаты "Газпромом" дивидендов за 2023 год

Кабмин России поручило подготовить директиву об отказе выплачивать дивиденды "Газпрома" за 2023 год.

Соответствующее распоряжение появилось на официальном портале правовой информации. "При формировании позиции акционера Российской Федерации в публичном акционерном обществе "Газпром" не предусматривать выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям публичного акционерного общества "Газпром" по итогам 2023 года", — следует из документа.

После этого акции компании на Московской бирже подешевели на 5,1%, до 147,25 руб.

Заседание совета директоров "Газпрома", на котором будет рассмотрен вопрос о распределении прибыли и дивидендах по итогам прошлого года должно состояться 23 мая.

Напомним, "Газпром" впервые с 1999 года закончил год с чистым убытком в 629,1 млрд руб. Годом ранее компания показала прибыль в 1,23 трлн руб. (отчетность по МФО).