Пасечник: в Свердловске после ракетного удара загорелся склад с горючим

В Свердловске в ЛНР после удара со стороны Украины поврежден склад с горюче-смазочными материалами.

Как заявил в Telegram глава региона Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины применили кассетные боеприпасы. На месте работают все аварийные службы, которые устраняют последствия удара.

Отмечается, что предпринимаются меры, чтобы пожар не распространялся на соседние строения.

Данные о пострадавших уточняются.

Напомним, 11 мая в населенном пункте Ровеньки после ракетного удара погибли три человека, восемь госпитализированы.