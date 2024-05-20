В Югре состоится III Форум писателей

22-31 мая в Ханты-Мансийске и Советском состоится III Форум писателей Югры. Он объединит представителей всех творческих союзов, представленных в округе, руководителей литературных объединений, организаторов литературного процесса, руководителей литературно-художественных изданий и представителей библиотечного сообщества.

Ключевые мероприятия Форума пройдут 22-24 мая на площадках в Ханты-Мансийске: панельная дискуссия "Югорская литература как смыслообразующий феномен региональной идентичности", дискуссионная площадка "Региональный литературный журнал (альманах): проблемы, смыслы, траектории движения", встреча пишущей молодежи с заместителем губернатора автономного округа Еленой Шумаковой, образовательная программа "Литературное произведение: от создания до продвижения", презентации новых книг и встречи с писателями.

27 мая на базе Государственной библиотеки Югры пройдет Семинар для руководителей литературных объединений Ханты-Мансийского автономного округа в режиме онлайн. 29-31 мая в Советском пройдет XII окружная летняя библиотечная школа "Библиотеки и местное самоуправление: Пути взаимодействия". Образовательная программа будет посвящена работе общедоступных библиотек с литературными сообществами и самодеятельными авторами, говорится на официальном сайте администрации Югры.