В Ишиме снижается уровень воды

Глава Ишима Федор Шишкин сообщил о том, что вода в реке Ишим медленно, но верно идет на спад. Сегодня уровень опустился до критической отметки 850 см, и власти приступили к демонтажу насыпи из мешков с песком на дамбе в районе очистных сооружений.

"Обращаюсь к жителям Ишима: если нужны мешки с песком для собственных нужд, приезжайте, забирайте, чтобы быстрее освободить наши защитные сооружения и привести дамбы в нормативное состояние, как того требует Ростехнадзор", - написал Шишкинг в своем telegram-канале.

Мэр побывал в садоводческих обществах "Швейник", "Машиностроитель", "Коммунальник".

"Пока туда проехать невозможно, думаю, дня через два "Швейник" и "Машиностроитель" уже должны освободиться от воды. После того, как сойдет вода, будем приводить в порядок дороги", - написал Шишкин.