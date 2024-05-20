Аудитор Счетной палаты стал замминистра обороны

Президент Владимир Путин назначил заместителем министра обороны страны – руководителем аппарата министерства Олега Савельева.

Указ подписан сегодня и в день подписания вступил в силу. Документ опубликован на портале правовой информации.

РБК уточняет, что Савельев в 2008-14 гг. был замминистра экономического развития, в 2012-13 гг. – под началом Андрея Белоусова, который в тот период возглавлял Минэкономразвития. В 2014-15 гг. Савельев работал министром по делам Крыма, в 2015-18 гг. – замглавы аппарата правительства, в 2018-19-ом – руководителем аппарата Счетной палаты. С 2019 г. стал аудитором в ней. Исходя из сообщений палаты, в которых фигурирует имя Савельева, он отвечал за аудит в МЧС, МВД и Государственной фельдъегерской службе.