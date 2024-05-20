Победителям регионального этапа фестиваля «Российская студенческая весна» награды вручил Игорь Бабушкин

Участие в конкурсе приняли более 350 астраханских студентов. Лучшие из них отправятся на финальные этапы фестиваля, которые пройдут в Саратове и Ставрополе.

В рамках Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» проводятся региональные отборочные туры среди студенческой молодежи. Победителей определяли по девяти направлениям: вокальное, инструментальное, театральное, танцевальное, оригинальный жанр, мода, видео, медиа и арт. Лауреатами и призерами стали 115 участников.

«Участие в «Студенческой весне» – не просто возможность выступить на сцене. Это отличный шанс поработать в команде, обрести друзей и единомышленников, с которыми вы будете создавать интересные проекты и достигать высоты в любых сферах», - считает Игорь Бабушкин.

Он отметил, что с 2025 года начнется реализация новых национальных проектов. Один из них – «Молодежь России», который даст еще больше возможностей для самореализации.