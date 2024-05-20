Игорь Бабушкин встретился с новым главой ГУ МЧС Астраханской области

Глава Астраханской области Игорь Бабушкин встретился с генерал-майором внутренней службы Юрием Землянским, который указом президента РФ был назначен на новую должность в мае этого года. Губернатор поздравил его с избранием на ответственный пост и пожелал успехов.

На территории Астраханской области функционируют один территориальный и 13 местных пожарно-спасательных гарнизонов. В их состав входят 293 подразделения пожарной охраны. Общая численность – более 3,5 тысячи человек и около 400 единиц техники. Это позволяет обеспечить безопасность для 432 населенных пунктов, где проживают 946 тысяч человек.

«На региональном управлении МЧС лежит большая нагрузка и ответственность. Рассчитываю, что профессиональный опыт Юрия Владимировича поможет укрепить нашу систему безопасности и повысить эффективность работы экстренных служб», – отметил Игорь Бабушкин.

Справка. Юрий Владимирович Землянский родился 7 февраля 1973 года в городе Новочеркасск Ростовской области. Последнее место службы - с 2020 года возглавлял Главное управление МЧС России по Курганской области.

7 мая 2024 года Указом Президента Российской Федерации генерал-майор внутренней службы Юрий Землянский назначен на должность начальника Главного управления МЧС России по Астраханской области.