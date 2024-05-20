В Петербурге курсант получил срок за неудачную попытку поджечь релейный шкаф

Первый Западный окружной военный суд наказал за попытку диверсии Тимура Кирсанова. Поступив в августе 2022 г. в военный институт физкультуры, курсант Кирсанов искал возможность дополнительного заработка – ему нужны были деньги, потому что он делал ставки.

11 мая 2023 г. курсант вооружился двумя литровыми бутылками с растворителем, баллоном с монтажной пеной, газетами, топором и зажигалку. В 2.40 12 мая Кирсанов, взяв с собой все это, пришел к железнодорожным путям, расположенным между Лесным проспектом и улицей Александра Матросова, и около 3.00 на 4 км 9 пикета подошел к релейному и батарейному шкафам, предназначенным для обеспечения безопасности движения поездов и управления светофорами.

Курсант попытался взломать запоры и вскрыть шкафы, чтобы сжечь их, однако он не знал, как именно это сделать, отчего затея н удалась. Через пару дней он попытался совершить схожее преступление, однако в 3.45 14 мая был задержан сотрудниками полиции. Военный суд наказал Кирсанова 8 годами с отбыванием первых 2 лет в тюрьме, а оставшуюся часть срока – в колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.