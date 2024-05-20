В Белом доме не видят признаков вмешательства извне в катастрофе вертолета президента Ирана

Нет никаких доказательств вмешательства извне при катастрофе вертолета иранского президента Раиси, считают в Белом доме, об этом сообщает NBS News со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США. Ранее о том же заявил лидер демократов в американском сенате Чак Шумер.

При этом в администрации отметили, что пристально следят за ситуацией и заявлениями иранского руководства о причастности к крушению вертолета США и Израиля.

Также в администрации Байдена не ожидают каки-либо резких политических изменений в Иране из-за смерти президента Эбрахима Раиси.