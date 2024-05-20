ЗакСО предложит Госдуме признать участников боевых действий в Чехословакии ветеранами

Депутаты законодательного собрания Свердловской области собираются предложить Госдуме внести изменения в Федеральный закон "О ветеранах". Об этом в своих социальных сетях рассказал депутат и лидер фракции ЛДПР Александр Каптюг.

По его словам, инициатива была озвучена на минувшем комитете по социальной политики заксобрания. Каптюг отметил, что в действующем законе военнослужащие, исполнявшие интернациональный долг на территории Чехословакии в 1968 году, не отмечены как ветераны. Во время апрельского Всероссийского приема граждан ЛДПР к нему обратился земляк с просьбой помочь бывшим бойцам обрести статус ветерана боевых действий.

"Считаем, что для восстановления социальной справедливости необходимо внести изменения в закон. Воины тех лет наряду с участниками Афганской кампании, операций на Северном Кавказе и СВО на Украине должны получить все гарантии и компенсации, предусмотренные законом", - добавил Каптюг.