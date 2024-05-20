20 Мая 2024
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Фото: Валерий Горелых

"Это сталкинг": в Госдуме прокомментировали убийство сотрудницы банка в Екатеринбурге

Первый зампред фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева прокомментировала убийство девушки в Екатеринбурге, где нападавшим стал экс-бойфренд жертвы.

По предварительным данным, сотрудница банка Анна несколько лет назад разошлась с мужчиной, но он продолжал преследовать ее.

"Это то, что называется сталкинг. На этом этапе еще можно предотвратить трагедию - наш законопроект, который не получил положительный отзыв правительства, ровно об этом - о запрете приближаться. Анне он уже не нужен. Но остальных еще можно спасти", - написала Авксентьева в своем Telegram-канале.

Группа депутатов во главе с Авксентьевой предлагает ввести судебный запрет на приближение при определенных обстоятельствах (подобная мера уже действует во многих странах, например, в США). Авторы законопроекта полагают, что это поможет защитить в первую очередь женщин, пострадавших от домашнего насилия. Но комитет Госдумы по законодательству и госстроительству во главе с "единороссом" Павлом Крашенинниковым отказался поддержать поправки, так что теперь их шансы на прохождение в Госдуме минимальны.

Сегодня суд в Екатеринбурге отправил под стражу подозреваемого в убийстве девушки. По предварительным данным, мужчина мог употреблять наркотики, что, в свою очередь, могло привести к вспышке гнева на почве ревности.

Жертва и подозреваемый прожили вместе много лет, у них есть общий девятилетний ребенок. Примерно полгода назад пара рассталась. Задержанный имеет несколько судимостей, в том числе дважды – за причастность к грабежам, один раз – за мошенничество.

Бывший молодой человек пришел к Анне на работу, вызвал ее ненадолго на улицу, чтобы поговорить, но беседа, к сожалению, закончилась трагично – бывший сожитель зарезал женщину. Скрывшись с места происшествия, мужчина направился в расположенную рядом церковь.

Теги: госдума, убийство, сталкинг, сардана авксентьева


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