АСВ хочет списать имущество Экопромбанка ценой в 341 млн

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) просит списать имущество Экопромбанка на 341 млн руб. Указанная сумма — права требования к компании "СпецМеханизация".

Заявление принято судом к производству, его рассмотрение назначено на 17 июня, пишет "Ъ-Прикамье".

Экопромбанк лишился лицензии почти 10 лет назад, в августе 2014 г. Банк лишился лицензии в том числе за неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, а в сентябре 2014 г. Арбитражный суд Пермского края признал его банкротом. Активы Экопромбанка составляли 5,3 млрд руб., обязательства — 6,4 млрд руб.

Банк был создан 1 июля 1992 г. рядом крупнейших предприятий Перми и Пермской области и зарегистрирован ЦБ РФ в форме Акционерного Общества Закрытого Типа (АОЗТ) 17 августа 1992 г. 25 декабря 1992 г. организационно-правовая форма банка была изменена на Акционерное Общество Открытого типа. 23 июня 1997 г. наименование организационно-правовой формы Банка приведено в соответствие с действующим законодательством РФ и определено как "Открытое Акционерное Общество" (ОАО).