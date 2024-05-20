В Екатеринбурге на 2,5 месяца закроют движение по Онежской

С 17 июня и по 31 августа в Екатеринбурге будет закрыто движение транспорта по улице Онежской - от дома № 171 на улице Белинского до улицы Шатурской. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На данном участке специалисты ООО Специализированный застройщик "АТЛАС Шатурский" будут проводить работы по реконструкции участков тепловой сети на улице Онежской при строительстве жилого дома на улице Шатурской, 4.

Для удобства водителей, на закрытом участке установят дорожные знаки и указатели. Движение транспорта будет организовано по улицам Белинского – Саввы Белых – Шатурской. Общественный транспорт продолжит курсировать по прежнему маршруту.

Руководство ООО Специализированный застройщик "АТЛАС Шатурский" просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. С этим поможет информационная карта, где отображены все актуальные дорожные ремонты и перекрытия.