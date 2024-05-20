Суд вынес приговор уральцу, который сбросил с балкона знакомую

Житель уральского города Дегтярск признан виновным в покушении на убийство. Он сбросил с балкона свою знакомую, за что теперь отправится в колонию.

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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось 2 июля 2023 года: уралец распивал спиртное у себя в квартире в компании трех женщин. В разгар застолья у него возник конфликт с дамами, которых мужчина посчитал причастными к исчезновению своего мобильного телефона, который он нигде не мог найти. В какой-то момент агрессор сбросил с балкона, расположенного на третьем этаже, одну из своих знакомых.

Женщина, упав на крышу примыкающего к дому магазина, получила травмы. Ее жизнь удалось спасти благодаря своевременно оказанной медпомощи.

Как добавил руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых, от действий злоумышленника пострадала не только женщина, которую он безжалостно сбросил на улицу, но и еще одна дама, распивавшая в тот день с ним спиртное.

"Ей он также в попытке выяснить, куда исчез его телефон, причинил телесные повреждения деревянной ножкой от табурета. Эта криминальная история лишний раз показывает, что, казалось бы, безобидные "фуршеты" с обильными алкогольными возлияниями, особенно в компании малознакомых людей, могут обернуться непоправимыми последствиями", - отметил полковник Горелых.

Приговором суда уральцу назначено 6 лет в колонии строгого режима.