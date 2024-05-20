Якушев поручил создать коллегиальный орган при полпреде по борьбе с пожарами и паводками

Полпред в УрФО Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами поручил создать совещательно-коллегиальный орган при полпреде по борьбе с ЧС – в частности, с пожарами и паводками. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства.

"Вынуждены констатировать, что эти вопросы становятся для нас постоянными, мы сталкиваемся с ними каждый год, – обратил внимание полпред. – Тема требует предметного рассмотрения и более системного подхода".

В 2024 году в регионах УрФО проходит сильный паводок, реки Ишим, Тобол и Иртыш показали максимальные уровни воды. А в 2023-м общий ущерб от природных пожаров составил 5 млрд рублей.

Полпред также поручил главным федеральным инспекторам провести анализ работы за последние годы: определить слабые места и точки роста, а также проработать план задач на будущее.