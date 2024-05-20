Индия примет участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии

Индия примет участие в мирной конференции по украинскому конфликту, которая состоится в Швейцарии в июне этого года, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди. Но пока не известно, поедет ли в Швейцарию сам Моди или отправит вместо себя делегацию.

Премьер-министр Индии заявил, что его страна "поддержит голос глобального Юга" на саммите, чтобы сформировать глобальный дискурс и "продвигать концепцию развития, ориентированного на человека, и процветающего и мирного мира во всем мире".

Ранее от участия в саммите отказались президенты Бразилии и ЮАР (страны также представляют "глобальный Юг" и объединение БРИКС), впрочем, не исключено присутствие делегаций от этих стран.

Пока остается загадкой, будет ли на конференции представлен Китай. Киев и Москва призывают Пекин к противоположным действиям.

В саммите примет участие Украина – Киев намерен продвигать так называемую "формулу Зеленского". Москва отказалась от участия в конференции.