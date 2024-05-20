В Тюменской области подрядчик наказан за срыв капремонта детского садика

В Тюменской области оштрафована компания-подрядчик. Причина – нарушение сроков капитального ремонта детского сада.

В марте 2022 г. организация заключила муниципальный контракт на капремонт детского сада в поселке Винзили. Работу стоимостью 130 млн руб. надо было сделать до 31 августа 2023 г. Подрядчик нарушил сроки исполнения контракта. Не сделано работы на 79 млн руб. Это нарушило права несовершеннолетних на получение общедоступного образования.

Прокуратура Тюменского района возбудила в отношении директора организации дело об административном правонарушении по статье "Неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом", рассмотрев которое, суд принял решение о штрафе в 1,9 млн руб. После вмешательства надзорного ведомства капитальный ремонт детского сада завершен.