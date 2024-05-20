Путин может приехать в Екатеринбург на Всемирные игры дружбы

Президент России Владимир Путин может приехать в Екатеринбург уже в сентябре. Об этом сообщил заместитель гендиректора оргкомитета Всемирных игр дружбы Александр Чернов.

Как передает его слова 66.RU, визит главы государства вполне логичен, так как именно он подписывал указ о проведении Всемирных игр дружбы. Чернов также заверил, что мероприятие обещает быть впечатляющим по своему масштабу.

Точного списка гостей пока нет.

Напомним, что Всемирные игры дружбы пройдут в Екатеринбурге и Москве с 15 по 29 сентября. Ранее мы писали, что соревнования будут проходить по шести олимпийским видам спорта: легкая атлетика, дзюдо, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду и баскетбол среди женских команд. Ожидается участие более 3 тыс. спортсменов из 100 стран мира.