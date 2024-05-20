Защита Ассанжа добилась пересмотра в суде запроса на его экстрадицию в США

Защита основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа победила в Высоком суде Лондона по апелляции на экстрадицию журналиста в США. Теперь дело будет передано на новое апелляционное слушание. При этом Ассанж останется в лондонской тюрьме, где находится с 2019 года.

Пока что адвокаты Ассанжа пытаются доказать, что в США журналисту не будут гарантированы те же права в суде, что и гражданину этой страны (гарантируются первой поправкой в конституцию Штатов) (Ассанж является гражданином Австралии – прим. ред.). Также под вопросом остается гарантия, что американский суд не приговорит Ассанжа к смертной казни.

Ассанжу в США предъявлено обвинение по 17 пунктам, в том числе его обвиняют в шпионаже. Совокупный срок, который ему грозит – 175 лет заключения.

Почти 15 лет назад Ассанж опубликовал на сайте WikiLeaks большой массив секретных американских документов. Там были как доказательства слежки и других незаконных методов работы спецслужб США, так и досье на агентов под прикрытием, которые были раскрыты в следствие публикации.