20 Мая 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В аэропорту Екатеринбурга открылась первая часть обновленного Duty Free

Пассажирам, вылетающим за рубеж из екатеринбургского аэропорта Кольцово, стала доступна первая часть обновленного магазина Duty Free.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта, площадь магазина превышает 250 квадратных метров. Планируется, что до конца 2025 года Duty Free в Кольцово вырастет практически втрое – до 700 квадратных метров.

"Трэвел Ритейл Домодедово", оператор Duty Free пяти международных аэропортов России, закрыл магазин в феврале прошлого года. После этого начались работы по масштабному техперевооружению международного терминала Кольцово. Обновленный магазин будет открываться в три этапа по мере готовности площадей. Его проект разработан по международным стандартам и будет реализован в новой для Екатеринбурга концепции walk through (то есть проходной).

В первой части Duty Free, которая уже начала работу, пассажирам доступен широкий ассортимент импортных и российских алкогольных напитков. Также там можно купить товары парфюмерии известных брендов, декоративной и уходовой косметики, шоколад и игрушки, солнцезащитные очки.

Напомним, в марте в аэропорту Екатеринбурга появилась система самостоятельной регистрации багажа.

Теги: Кольцово, Duty Free, аэропорт, Екатеринбург


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