Путин поговорил по телефону с ио президента Ирана

Владимир Путин поговорил по телефону с ио президента Ирана Можаммадом Мохбером.

"Президент России выразил самые глубокие соболезнования Верховному руководителю Ирана Али Хаменеи, Мохаммаду Мохберу и всему иранскому народу в связи с трагической гибелью в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси и ряда других государственных деятелей страны. Владимир Путин подчеркнул, что хорошо знал и ценил Эбрахима Раиси как надежного партнера, внесшего неоценимый личный вклад в развитие дружественных отношений между Россией и Ираном", - говорится в сообщении Кремля.

Мохбер высказал признательность за слова сочувствия и поддержки.

"С обеих сторон подчёркнут обоюдный настрой на дальнейшее последовательное укрепление всестороннего российско-иранского взаимодействия во благо народов двух стран", - добавили в пресс-службе президента России.

Эбрахим Раиси и ряд госчиновников Ирана погибли в авиакатастрофе вертолета Bell 212 накануне вечером.