В Вагайском районе Тюменской области продолжается эвакуация

В Вагайском районе продолжается эвакуация населения и домашних животных. В Дубровинском сельском поселении в зону вероятного подтопления попадают деревни Супринская, Араксул, Луговая, Ренчики, Елань-Яр, Катангуй и Шапошникова. В Супринской уже эвакуированы все жители, сотрудники полиции там круглосуточно несут дежурство. В деревне Ренчики организована лодочная переправа.

"Ежедневно мы мониторим, созваниваемся с населением, выезжает бригада со специалистами, делает обходы. Говорим, что у нас паводок еще будет выше подниматься и будет подтапливаться", - сказал глава Дубровинского сельского поселения Виктор Орлов.

В безопасное место вывозят и сельскохозяйственных животных, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Утром губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о том, что уровень реки Иртыш в Вагайском районе продолжает расти. В селе Большой Карагай за последние сутки вода добавила еще 8 см. Уровень Иртыша здесь составляет 1 тыс. 302 см. Интенсивность паводка снижается.

В селе Вагай продолжаются работы по укреплению защитных сооружений. Специалисты дорожных служб повышают уровень насыпей, сотни человек заняты на формировании запаса мешков с грунтом. Только за воскресенье добровольцы заготовили свыше 40 тыс. штук. Чтобы сохранить транспортное сообщение, по Иртышу будет плавать речной теплоход типа "Заря". Он будет ходить ежедневно до села Абаул, которое находится на границе с Омской областью, с остановками в отрезанных большой водой населенных пунктах. В муниципалитетах по реке Тобол следим за прохождением паводка. На реке Ишим продолжается дезинфекция и дератизация на тех территориях, которые освободились от воды.