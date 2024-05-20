20 Мая 2024
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Фото: Chris Kleponis / Pool via CNP / MediaPunch via imago-images

Главный прокурор МУС добивается выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан требует выдачи ордера на арест лидера движения ХАМАС Яхьи Синвара и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности в связи с нападением на Израиль 7 октября 2023 года и последовавшей военной операцией в секторе Газа, передает CNN.

Также Хан собирается добиваться ордера на арест министра обороны Израиля Йоава Галланта, а также нескольких высокопоставленных лидеров ХАМАС - Мохаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри (Мохаммед Дейф) и Исмаила Ханию.

Требование прокурора рассмотрит коллегия судей МУС.

Израиль не является страной, признающей юрисдикцию МУС (как Россия и США), поэтому не брала на себя обязательств выполнять его решения. Однако МУС утверждает, что сектор Газа находится в его юрисдикции (в 2015 году палестинские лидеры обязались соблюдать принципы суда).

Теги: мус, ордер на арест, израиль, биньямин нетаньяху


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