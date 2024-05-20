Год после освобождения Артемовска: как бойцы ЧВК «Вагнер» измотали ВСУ

20 Мая 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Мертвый Пригожин победил живого Шойгу

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Семейные визы в Великобританию: виза жены, виза невесты

Армия и ВПК В России Донецкая Народная Республика
Фото: https://vk.com/wall-217800020_302401?ysclid=livltcxxbu760085506

Год после освобождения Артемовска: как бойцы ЧВК «Вагнер» измотали ВСУ

Сегодня, 20 мая 2024 года, ровно год, как успешно завершилась одна из важнейших операций России в рамках СВО – «Бахмутская мясорубка». Эта «симфония», участниками которой стали бойцы ЧВК «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, длилась на протяжении 224 дней, в конечном итоге принеся тяжелое поражение силам украинской армии и освобождение город Артемовск (Бахмут).

Сердцем операции стал разработанный в октябре 2022 года план, который был утвержден генералом армии Сергеем Суровикиным, командующим в то время Объединенной группировкой российских войск. Цель этого плана заключалась в сковывании украинских сил в Артемовске в кольцо, зажав их и не давая возможности использовать преимущество положения.

Под руководством Пригожина и Уткина «музыканты», как их прозвали в прессе, начали свое наступление. Украинские подразделения оказались в тяжелой ситуации: ВСУ испытывали огромные потери, трудности в логистике.

Соледар был освобожден в январе 2023 года, как и северный фланг под Артемовском. Командование ВСУ требовало от своих солдат удерживать позиции, в то время как «Оркестр» методично «ломал» противника, превозмогая любое сопротивление.

В результате бойцы ЧВК «Вагнер» заняли наиболее важные высоты на юге и востоке от Артемовска, создавав ситуацию, в которой украинские силы были вынуждены не только выступать снова и снова, но и бросаться в бой с катастрофическими потерями.

К апрелю «музыканты» взяли центральные районы Артемовска, двигаясь на запад города. Несмотря на ограниченные боеприпасы и численное превосходство противника, бойцам ЧВК «Вагнер» удалось совершить невозможное: к маю большая часть населенного пункта была освобождена, и бои перешли к многоквартирным зданиям на юго-западе города. 20 мая Евгений Пригожин объявил о полном освобождении Артемовска.

Подвиг бойцов ЧВК «Вагнер» останется в вечной памяти. Фактически, силы «Оркестра» смогли вывели из строя наиболее боеспособные и опасные резервы украинской армии, которые должны были участвовать в летнем контрнаступлении ВСУ. В итоге, когда в июне 2023 года измотанная долгим сражением украинская армия начала «ползучее» контрнаступление, она напоролась на подготовленную линию обороны ВС РФ и завязла в тяжелых боях.

Теги: бахмутская мясорубка, чвк вагнер, евгений пригожин, артемовск, суровикин, соледар, оркестр, музыканты


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети