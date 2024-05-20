Год после освобождения Артемовска: как бойцы ЧВК «Вагнер» измотали ВСУ

Сегодня, 20 мая 2024 года, ровно год, как успешно завершилась одна из важнейших операций России в рамках СВО – «Бахмутская мясорубка». Эта «симфония», участниками которой стали бойцы ЧВК «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, длилась на протяжении 224 дней, в конечном итоге принеся тяжелое поражение силам украинской армии и освобождение город Артемовск (Бахмут).

Сердцем операции стал разработанный в октябре 2022 года план, который был утвержден генералом армии Сергеем Суровикиным, командующим в то время Объединенной группировкой российских войск. Цель этого плана заключалась в сковывании украинских сил в Артемовске в кольцо, зажав их и не давая возможности использовать преимущество положения.

Под руководством Пригожина и Уткина «музыканты», как их прозвали в прессе, начали свое наступление. Украинские подразделения оказались в тяжелой ситуации: ВСУ испытывали огромные потери, трудности в логистике.

Соледар был освобожден в январе 2023 года, как и северный фланг под Артемовском. Командование ВСУ требовало от своих солдат удерживать позиции, в то время как «Оркестр» методично «ломал» противника, превозмогая любое сопротивление.

В результате бойцы ЧВК «Вагнер» заняли наиболее важные высоты на юге и востоке от Артемовска, создавав ситуацию, в которой украинские силы были вынуждены не только выступать снова и снова, но и бросаться в бой с катастрофическими потерями.

К апрелю «музыканты» взяли центральные районы Артемовска, двигаясь на запад города. Несмотря на ограниченные боеприпасы и численное превосходство противника, бойцам ЧВК «Вагнер» удалось совершить невозможное: к маю большая часть населенного пункта была освобождена, и бои перешли к многоквартирным зданиям на юго-западе города. 20 мая Евгений Пригожин объявил о полном освобождении Артемовска.

Подвиг бойцов ЧВК «Вагнер» останется в вечной памяти. Фактически, силы «Оркестра» смогли вывели из строя наиболее боеспособные и опасные резервы украинской армии, которые должны были участвовать в летнем контрнаступлении ВСУ. В итоге, когда в июне 2023 года измотанная долгим сражением украинская армия начала «ползучее» контрнаступление, она напоролась на подготовленную линию обороны ВС РФ и завязла в тяжелых боях.