Red Wings включит в более чем 50 своих рейсов пересадку в Екатеринбурге

Авиакомпания Red Wings решила усилить хаб в "Кольцово" транзитными маршрутами через Екатеринбург сразу для нескольких десятков своих рейсов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского аэропорта, за счет развития собственного хаба в "Кольцово" авиаперевозчик сможет расширить географию рейсов между российскими регионами в обход московского узла. В обновленное летнее расписание вошли:

21 новый маршрут из Самары, в том числе в Архангельск, Владикавказ, Ижевск, Казань, Новокузнецк, Омск, Уфу;

18 маршрутов из Нижнего Новгорода, в том числе в Астану, Барнаул, Саратов, Сургут

9 маршрутов из Нижневартовска;

11 маршрутов из Сургута.

Кроме того, речь идет о маршрутах с Алтая, Кузбасса, Северного Кавказа.

"Транзитный хаб в Екатеринбурге позволит резко улучшить транспортную доступность регионов России, от Сибири до Кавказа. И одновременно – даст возможность максимально эффективно задействовать наш парк ближнемагистральных воздушных судов", – отметил заместитель генерального директора Red Wings по коммерции Александр Крутов.

В Red Wings также отметили, что трансферные перелеты через уральскую столицу значительно сократят время в пути, в сравнении с той же пересадкой в Москве. Для этого в "Кольцово" до конца 2024 года уже на постоянной основе базируются семь ближнемагистральных лайнеров SSJ-100.