Red Wings включит в более чем 50 своих рейсов пересадку в Екатеринбурге
Авиакомпания Red Wings решила усилить хаб в "Кольцово" транзитными маршрутами через Екатеринбург сразу для нескольких десятков своих рейсов.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского аэропорта, за счет развития собственного хаба в "Кольцово" авиаперевозчик сможет расширить географию рейсов между российскими регионами в обход московского узла. В обновленное летнее расписание вошли:
- 21 новый маршрут из Самары, в том числе в Архангельск, Владикавказ, Ижевск, Казань, Новокузнецк, Омск, Уфу;
- 18 маршрутов из Нижнего Новгорода, в том числе в Астану, Барнаул, Саратов, Сургут
- 9 маршрутов из Нижневартовска;
- 11 маршрутов из Сургута.
Кроме того, речь идет о маршрутах с Алтая, Кузбасса, Северного Кавказа.
"Транзитный хаб в Екатеринбурге позволит резко улучшить транспортную доступность регионов России, от Сибири до Кавказа. И одновременно – даст возможность максимально эффективно задействовать наш парк ближнемагистральных воздушных судов", – отметил заместитель генерального директора Red Wings по коммерции Александр Крутов.
В Red Wings также отметили, что трансферные перелеты через уральскую столицу значительно сократят время в пути, в сравнении с той же пересадкой в Москве. Для этого в "Кольцово" до конца 2024 года уже на постоянной основе базируются семь ближнемагистральных лайнеров SSJ-100.