В Севастополе ЕГЭ и ОГЭ будут по желанию

В Севастополе выпускники могут сдать ЕГЭ по желанию – статус приграничного с зоной СВО региона дает школьникам возможность получить аттестат в соответствии с годовыми оценками.

По умолчанию экзамены у девятиклассников начинаются 21 мая, у одиннадцатиклассников – 23 мая.

"Вы все видите, какая сейчас неспокойная обстановка в городе: за прошлую неделю нас атаковали четыре раза, сегодня утром звучал сигнал воздушной тревоги. Совершенно очевидно, что это большой стресс и для детей, и для их родителей. Поэтому я обратился к министру просвещения Сергею Сергеевичу Кравцову с предложением сделать ЕГЭ и ОГЭ в Севастополе — добровольными экзаменами. Сергей Сергеевич это предложение поддержал", - написал в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Дети смогут выбрать форму государственной итоговой аттестации и получить аттестаты за 9 и 11 классы по результатам ОГЭ, ЕГЭ или промежуточной аттестации в школе. Поступать в высшие учебные заведения можно будет как на основании результатов ЕГЭ, так и внутренних вступительных вузовских экзаменов", - добавил глава города.

Экзамены для тех, кому ЕГЭ нужен для поступления в вузы, будут проводить "со всеми мерами предосторожности".

"Если выпускники и их родители примут решение отказаться от ЕГЭ или ОГЭ, нужно обратиться в школу с письменным заявлением", - отметил Развожаев.