ТМК представила фильм к 90-летию Первоуральского новотрубного завода

Трубной металлургической компанией (ТМК) представлен документальный фильм к 90-летию входящего в состав компании Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ).

Как сообщает пресс-служба ТМК, в ленте рассказывается об истории строительства и развития градообразующего предприятия, которое начало функционировать 13 мая 1934 года. Говорится и о нынешних производственных успехах ПНТЗ, о практическом применении продукции, а также о сформировавшейся за долгое время системе наставничества и традициях трудовых династий. Фильм насыщен ценными архивными видеозаписями из фондов музейно-выставочного центра ПНТЗ.

Премьера ленты "ПНТЗ: движение вперед" состоялась на заводе в течение минувшей недели в рамках торжественных мероприятий, организованных на специально собранной сценической площадке в действующем трубопрокатном цехе №5.