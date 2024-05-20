Суд отклонил апелляцию Генпрокуратуры на приговор Дарье Треповой*

Апелляционный военный суд признал законным приговор Дарье Треповой*, которую в январе 2024 года приговорили к 27 годам колонии общего режима.

Генпрокуратура РФ сочла приговор слишком мягким и подала жалобу, в которой требовала увеличить срок заключения на один год.

Второй Западный окружной военный суд приговорил Трепову* к 27 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 600 тыс. руб. Суд постановил, что 26-летняя петербурженка совершила теракт, передав военкору Владлену Татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой. Военкор погиб, гости его творческого вечера получили ранения.

Трепова* во время последнего слова признала ответственность за смерть Татарского, но вину не признала. Она заявила, что ее ввели в заблуждение, о взрывном устройстве в статуэтке она не знала.

*внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга