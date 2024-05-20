Символ. Российская армия освободила Белогоровку в ЛНР

Армия России полностью освободила относящийся к Лисичанску поселок Белогоровка в ЛНР, сообщило Министерство обороны РФ.

Значение Белогоровки важно и с военной, и с символической точки зрения. Находящийся у административной границы с ДНР, недалеко от Соледара и пока что оккупированного Северска, это был практически единственный поселок в ЛНР, который не был освобожден. Первый раз это случилось в конце марта 2022 года. В начале июля того же года было сообщено о полном освобождении ЛНР. Однако после сентябрьского отступления российские войска утратили некоторые позиции, в том числе Белогоровку, которая имеет важное значение, располагаясь на высотах. Бои за нее велись с начала 2023 года года. Даже визуально из Белогоровки и ее окрестностей открывается вид на многие километры.

Освобождение Белогоровки должно ускорить и полное освобождение ЛНР.