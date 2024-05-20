20 Мая 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Ксения Пономарёва

Волонтеры высадили более 21 тысячи саженцев в лесах Свердловской области

Более 21 тысячи саженцев деревьев высадили на территории Свердловской области. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Русской медной компании.

Движение "Волонтеры Леса" совместно с активистами Волонтерского центра РМК "Сила Урала" восстановили лес на территории двух лесничеств: на месте санитарной рубки в Билимбае, а также в лесничестве Сысертского городского округа. Высадка прошла в рамках федерального проекта "Сохранение лесов".

Волонтеры РМК высадили на территории Свердловской области более 21 тыс. саженцев деревьев(2024)|Фото: Ксения Пономарёва

Около сотни добровольцев пополнили лесной фонд региона на более чем 21 тысячу молодых деревьев – это двухлетние сеянцы сосны. Генеральным партнером лесовосстановительной инициативы выступила компания РМК.

Волонтеры РМК высадили на территории Свердловской области более 21 тыс. саженцев деревьев(2024)|Фото: Ксения Пономарёва

"Волонтеры нашего центра уже более трех лет развивают направление эко-волонтерства. Добровольцы проводят субботники, в ходе которых убирают мусор, улучшают общественные места и заботятся об окружающей среде. Кроме того, активисты оказывают помощь в борьбе с пожарами и последствиями наводнений. Также мы занимаемся посадкой деревьев и укреплением зеленых зон в городах Свердловской и Челябинской областей. Стремление волонтеров к сохранению природы и созданию здоровой экологической среды для будущих поколений является важным вкладом в общественное благо", - рассказал директор Волонтерского центра РМК "Сила Урала" Владислав Овчинников.

Волонтеры РМК высадили на территории Свердловской области более 21 тыс. саженцев деревьев(2024)|Фото: Ксения Пономарёва

А заместитель председателя ВОД "Волонтеры Леса" Никита Суворов отметил важность вклада крупных предприятий в поддержку лесовосстановления.

"Россия – мировой лидер по площади лесов, они являются нашим культурным и природным достоянием. Однако для его сбережения важно объединять усилия. В этой части отрадно наблюдать, что к лесопосадкам присоединяются не только неравнодушные жители страны, но и крупные промышленные компании, которые осознают свою социальную и экологическую ответственность, внедряют принципы ответственного отношения в свою корпоративную среду", - сказал он.

Волонтеры РМК высадили на территории Свердловской области более 21 тыс. саженцев деревьев(2024)|Фото: Ксения Пономарёва

Ключевая цель федерального проекта "Сохранение лесов" – обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесных насаждений. Ежегодно благодаря усилиям волонтеров лесной фонд пополняется на более чем 100 млн деревьев.

Волонтеры РМК высадили на территории Свердловской области более 21 тыс. саженцев деревьев(2024)|Фото: Ксения Пономарёва

Теги: саженцы, леса, волонтеры


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