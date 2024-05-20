Выпускники прошлых лет не получат возможности пересдачи одного предмета ЕГЭ

Анонсированная Владимиром Путиным возможность пересдачи одного экзамена ЕГЭ не будет иметь "обратной силы", то есть не распространится на выпускников прошлых лет. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Эта возможность только для выпускников текущего года. И так будет ежегодно", - сказал Музаев.

Ранее стало известно, что пересдачи по информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии, а также письменной части экзамена по иностранным языкам предлагается провести 4 июля. Пересдачи по биологии, географии, математике (базового и профильного уровня), истории, литературе и устной части экзамена по иностранным языкам - 5 июля.