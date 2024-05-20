Версии крушения вертолета президента Ирана: погодные условия или теракт?

Посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи заявил, что причиной крушения вертолета Ми-171 с президентом Ирана на борту стали плохие метеоусловия, передает ТАСС.

Власти Ирана пока ведут расследование и не называют даже основных версий крушения.

Между тем, посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что он не в курсе версии о теракте в отношении вертолета президента Раиси, сообщает РИА Новости.

Вертолет, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел республики, несколько чиновников и пилоты, разбился недалеко от города Табриз на севере Ирана – рядом с границей с Арменией и Азербайджаном.