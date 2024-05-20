20 Мая 2024
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Фото: Кадр украинского &quot;Пятого канала&quot; с YouTube

Ходорковский* призвал украинцев понять, что они проиграли

Беглый олигарх и иностранный агент Михаил Ходорковский* (внесен в реестр иноагентов) считает, что украинцам пора понять горькую правду - местный режим уже проиграл. Об этом он заявил на конференции в Берлине.

"Украинских друзей прошу закрыть уши. Но я себе это позволю. Вы уж меня извините. Господа, вы практически проиграли", - сказал он.

Ходорковский сопоставил ВВП России и Украины (включая западную помощь), какой процент тратится на оборону, соотношение военных расходов, населения и т.п. По его данным, один снаряд калибра 155 мм обходится России в 500 долларов, а европейский – от 5000 до 8000 долларов. Население России уже в 7 раз больше украинского за счет миграции с Украины. Если эта динамика не изменится, то уже к концу города Россия освободит Харьков, а к середине 2025 года - Одессу. А в 2026 году украинский режим сможет вести только партизанскую войну. А Львов сохранится, если туда войдут войска НАТО или Польши.

Публицист Сергей Марков считает, что западные политики не могут сказать это открыто, но Ходорковский передает те разговоры, которые там идут непублично.

Западные СМИ с конца прошлого года пишут о безрадостной ситуации для Киева, но требуют воевать против России до конца. Такое указание практически открыто дал на прошлой неделе в ходе визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен, который призвал усилить мобилизацию для продолжения боевых действий.

Теги: украина, михаил ходорковский


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