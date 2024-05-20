Украинский политолог: Киев до сих пор содержит "администрацию Мариуполя" и других российских городов

Украинский режим до сих пор тратит немалые бюджетные средства на липовые "администрации" Артемовска, Северодонецка, Лисичанска, Мариуполя и других городов, которые давно освобождены российской армией. Об этом заявил украинский политолог Юрий Романенко.

Он напомнил, что после освобождения Артемовска офис Зеленского переименовал там десятки улиц. И до сих пор существуют "Северодонецкая администрация", "Мариупольская администрация" и другие, которые должны были быть давно упразднены.

"Какие администрации?! Этого всего нет. Тот факт, что будут существовать "мэрия" Северодонецка или Лисичанска, не вернет их назад", – возмущается Романенко растратой бюджетных денег.

Интересно, что в 2014 году Киев не стал имитировать у себя "Верховный совет Крыма" или "горсовет Севастополя", но создал "прокуратуру Крыма". С начала СВО подход изменился. На бумаге у украинского режима до сих по существуют администрации всех освобожденных и возвратившихся в состав России городов и районов. Хотя "мэрии Донецка" или Луганска нет. Но их и не было с 2014 года.