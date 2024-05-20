Под Суздалем разбился известный конструктор легких самолетов

В Суздальском районе Владимирской области разбился авиаконструктор Игорь Бучевич. В региональной транспортной прокуратуре сообщили, что проверяют обстоятельства крушения одноместного самодельного самолета.

По данным СМИ, Бучевич испытывал собственное изобретение. В какой-то момент ветер швырнул легкий самолет на 30 метров, чего тот не выдержал.

Сообщается, что этот самолет Бучевич конструировал пять лет. Это был сверхлегкий самолет, который весил около 250 кг.

Авиаконструктор работал в отрасли больше 30 лет. Долгие годы возглавлял конструкторское бюро "Сатурн Авиа", где создавались легкомоторные воздушные суда малой авиации, передает Mash.