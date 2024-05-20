Глава RCC готов организовать бой Шлеменко и Мясникова по правилам ММА

Глава уральской лиги RCC Николай Клименко готов организовать поединок Александр Шлеменко vs. Валерий Мясников по правилам ММА. Об этом сообщили в пресс-службе RCC.

После недавнего боя Александра Шлеменко против Куата Хамитова, который прошел в Екатеринбурге, в клетку вышел звезда кулачных боев Мясников и бросил Шлеменко вызов. "Шторм" дал понять, что не против этого боя.

"Для меня Валерий Мясников – это такая новая звезда, которая возвращается в ММА через кулаки. Он круто заявил о себе в RCC HARD. И вот этот вызов в RCC ММА с Александром Шлеменко – для меня даже это удивление, что Александр с легкостью согласился на этого оппонента. Я мало верил в этот поединок. Но если Александр дал согласие – я бы с удовольствием сделал этот бой", - заявил Клименко.

Когда и где может состояться противостояние Шлеменко vs. Мясников, пока неизвестно.

Напомним, ранее Николай Клименко заявлял, что не считает "фриковым" бой Шлеменко и Хамитова в Екатеринбурге.