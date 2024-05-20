Ушел в отставку глава департамента внутренней политики Югры

В Югре ушел в отставку директор департамента внутренней политики региона Александр Скурихин, проработавший на этом посту девять лет. Он ушел по собственному желанию. Исполняющим обязанности директора стала первый замглавы структуры Майя Есина.

"Признателен губернатору автономного округа Наталье Комаровой за предоставленную возможность принести пользу жителям Югры, работать над государственными задачами по обеспечению общественно-политической устойчивости", – цитирует Скурихина департамент внутренней политики.

Александр Скурихин в региональных органах власти работал с 2000 г., с 2003 г. – в сфере управления общественно-политическими процессами. С 2010 г. координировал деятельность по развитию местного самоуправления в Югре сначала в должности начальника управления регионального развития и местного самоуправления департамента внутренней политики Югры, а с 2015-го – как его директор.