США введут санкции против грузинских политиков за закон об иностранных агентах

Конгресс США рассмотрит законопроект о санкциях против грузинских политиков из-за закона об иностранных агентах. Об этом сообщает Politico.

США недовольны тем, что правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" будто бы все более явно проводит политику примирения с Россией и отходит от либерально-западнических идей, а также укрепляет связи с Россией и Китаем, что для США недопустимо. Чиновники, ответственные за разработку и продвижение закона, могут столкнуться с заморозкой активов и запретами на передвижение.

Во время визита в Грузию на прошлой неделе помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен предупредил, что Вашингтон пересмотрит свое отношение к Грузии, если она как-то ограничит у себя деятельность иностранных агентов. Брюссель тоже предупредил, что не примет в таком случае Грузию в ЕС, словно это была реальная перспектива.

Отмечается, что грузинская оппозиция поддержит американские санкции против своих соотечественников.

Законопроект будет внесен уже сегодня. Он был разработан раньше, но отложен.