20 Мая 2024
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Фото: пресс-служба АО СЗ &quot;РСГ-Академическое&quot;

В школах Академического района Екатеринбурга отзвенел Последний звонок

Последний звонок прошел для выпускников 9-х и 11-х классов в Академическом районе. Всего 1390 выпускников 9-х классов и 566 11-х закончили свое обучение в восьми школах Академического района. В 19-й школе последний звонок прошел для первого выпуска 11-классников, которые пришли в только что открывшуюся школу в 2013 году.

Руководство ведущего застройщика района АО СЗ "РСГ-Академическое" подарило выпускникам школ проекта "Академический" книгу академика Дмитрия Лихачева "Письма о добром и прекрасном".

"Эта книга является напутствием вам в сложные жизненные моменты, в которые прежде всего нужно уметь любить, быть человеком, бороться и отстаивать свои убеждения. Думаю, что жизненные принципы, изложенные в этой книге, помогут вам в дальнейшем развиваться, получить профессию на благо процветания нашей страны", – заявил заместитель генерального директора АО СЗ "РСГ-Академическое" Алексей Бирюлин.

Последний звонок в Академическом(2024)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

Последний звонок в Академическом(2024)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

В 2024 году в Академическом районе откроется новая школа № 133 в квартале "Спутник-1". В новом здании будут учиться 1 200 детей. Для начальной, средней, и старшей школы предусмотрены разные помещения. Школа на ул. Академика Ландау станет девятой в районе и шестой на территории основателя района - девелопера "Академический".

Все школы встраиваются в образовательную вертикаль наукограда — у каждой есть своя специализация и шефы в лице уральских вузов и институтов УрО РАН. Это надежная база для того, чтобы получить качественное образование, определиться с будущей профессией, поступить в престижный вуз. Затем выпускники смогут прийти на работу в науку, медкластер или на высокотехнологические производственные площадки, которые создаются на территории района.

Теги: Последний звонок, АО СЗ РСГ-Академическое


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