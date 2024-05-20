В школах Академического района Екатеринбурга отзвенел Последний звонок

Последний звонок прошел для выпускников 9-х и 11-х классов в Академическом районе. Всего 1390 выпускников 9-х классов и 566 11-х закончили свое обучение в восьми школах Академического района. В 19-й школе последний звонок прошел для первого выпуска 11-классников, которые пришли в только что открывшуюся школу в 2013 году.

Руководство ведущего застройщика района АО СЗ "РСГ-Академическое" подарило выпускникам школ проекта "Академический" книгу академика Дмитрия Лихачева "Письма о добром и прекрасном".

"Эта книга является напутствием вам в сложные жизненные моменты, в которые прежде всего нужно уметь любить, быть человеком, бороться и отстаивать свои убеждения. Думаю, что жизненные принципы, изложенные в этой книге, помогут вам в дальнейшем развиваться, получить профессию на благо процветания нашей страны", – заявил заместитель генерального директора АО СЗ "РСГ-Академическое" Алексей Бирюлин.

В 2024 году в Академическом районе откроется новая школа № 133 в квартале "Спутник-1". В новом здании будут учиться 1 200 детей. Для начальной, средней, и старшей школы предусмотрены разные помещения. Школа на ул. Академика Ландау станет девятой в районе и шестой на территории основателя района - девелопера "Академический".

Все школы встраиваются в образовательную вертикаль наукограда — у каждой есть своя специализация и шефы в лице уральских вузов и институтов УрО РАН. Это надежная база для того, чтобы получить качественное образование, определиться с будущей профессией, поступить в престижный вуз. Затем выпускники смогут прийти на работу в науку, медкластер или на высокотехнологические производственные площадки, которые создаются на территории района.