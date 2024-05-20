На Ямале дети создали свою музыку при поддержке программы социальных инвестиций "Родные города"

На Ямале стартовал ежегодный проект, благодаря которому ученики местных музыкальных школ учатся создавать музыкальные произведения. Первая лаборатория арт-медиации в этом году прошла в Муравленко, где для учеников музыкальных школ города была проведена серия теоретических занятий и тренингов, помогающих раскрыть их творческий потенциал. Проект здесь реализуется при поддержке "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза".

"Наша система культурно-образовательных проектов помогает детям в регионах поверить в свои силы, раскрыться начинающим музыкантам и композиторам. Это полностью меняет их представление о своих возможностях, заряжает и мотивирует, — отмечает директор программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть" Ярина Сугакова. — Особенно когда они видят результат. Пусть это детская музыка, где-то наивная, но это их взгляд. Мы видим, как наши воспитанники больше не представляют свою жизнь без музыки, продолжают свое образование и добиваются больших успехов".

Композиторское мастерство воспитанники изучают под руководством музыковеда и эксперта Московской филармонии Ярослава Тимофеева. Созданные детьми первые музыкальные произведения записывают на профессиональном оборудовании, они проходят экспертную оценку и размещаются на музыкальных платформах.

"Музыка – это не только ноты, это живая среда. Именно такую среду мы стремимся создать в лаборатории арт-медиации. В этой атмосфере дети могут почувствовать, что музыка – это и общение, и самовыражение, и познание себя и мира через звук, - говорит музыковед, композитор, эксперт Московской филармонии Ярослав Тимофеев. — Когда мы учим их писать композиции, на самом деле мы учим их общаться через звуки. И не просто исполнять то, что написано кем-то другим, а создавать свое и жить своей музыкой".

Лаборатория арт-медиации впервые состоялась в 2017 году, она проводится также в ХМАО-Югре, Омской и Оренбургской областях. Лаборатория является частью Музыкальной мастерской Юрия Розума и входит в систему культурно-образовательных проектов программы социальных инвестиций "Газпром нефти" "Родные города", которая призвана улучшать жизнь людей и способствовать устойчивому развитию регионов деятельности компании. Программа развивает культурные, спортивные, образовательные, экологические и другие проекты. С 2023 года "Газпром нефть" обладает статусом партнера "Национальных проектов России" и способствует достижению целей нацпроекта "Образование".

В целом в Музыкальной мастерской Юрия Розума приняли участие более 8 тыс. учеников и педагогов музыкальных школ.