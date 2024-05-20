20 Мая 2024
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Общество Ямало-Ненецкий АО
Фото: Виталий Харченко

На Ямале дети создали свою музыку при поддержке программы социальных инвестиций "Родные города" 

На Ямале стартовал ежегодный проект, благодаря которому ученики местных музыкальных школ учатся создавать музыкальные произведения. Первая лаборатория арт-медиации в этом году прошла в Муравленко, где для учеников музыкальных школ города была проведена серия теоретических занятий и тренингов, помогающих раскрыть их творческий потенциал. Проект здесь реализуется при поддержке "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза".

"Наша система культурно-образовательных проектов помогает детям в регионах поверить в свои силы, раскрыться начинающим музыкантам и композиторам. Это полностью меняет их представление о своих возможностях, заряжает и мотивирует, — отмечает директор программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть" Ярина Сугакова. — Особенно когда они видят результат. Пусть это детская музыка, где-то наивная, но это их взгляд. Мы видим, как наши воспитанники больше не представляют свою жизнь без музыки, продолжают свое образование и добиваются больших успехов".

Композиторское мастерство воспитанники изучают под руководством музыковеда и эксперта Московской филармонии Ярослава Тимофеева. Созданные детьми первые музыкальные произведения записывают на профессиональном оборудовании, они проходят экспертную оценку и размещаются на музыкальных платформах.

"Музыка – это не только ноты, это живая среда. Именно такую среду мы стремимся создать в лаборатории арт-медиации. В этой атмосфере дети могут почувствовать, что музыка – это и общение, и самовыражение, и познание себя и мира через звук, - говорит музыковед, композитор, эксперт Московской филармонии Ярослав Тимофеев. — Когда мы учим их писать композиции, на самом деле мы учим их общаться через звуки. И не просто исполнять то, что написано кем-то другим, а создавать свое и жить своей музыкой".

Лаборатория арт-медиации впервые состоялась в 2017 году, она проводится также в ХМАО-Югре, Омской и Оренбургской областях. Лаборатория является частью Музыкальной мастерской Юрия Розума и входит в систему культурно-образовательных проектов программы социальных инвестиций "Газпром нефти" "Родные города", которая призвана улучшать жизнь людей и способствовать устойчивому развитию регионов деятельности компании. Программа развивает культурные, спортивные, образовательные, экологические и другие проекты. С 2023 года "Газпром нефть" обладает статусом партнера "Национальных проектов России" и способствует достижению целей нацпроекта "Образование".

В целом в Музыкальной мастерской Юрия Розума приняли участие более 8 тыс. учеников и педагогов музыкальных школ.

Теги: Родные города, Газпром нефть, Музыкальная Мастерская Юрия Розума, Арт-медиация


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