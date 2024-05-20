На Урале задержаны подозреваемые в телефонном мошенничестве. Изъято более 2 000 сим-карт

Свердловское управление полиции по борьбе с противоправным использованием информационно-телекоммуникационных технологий вместе с региональным ФСБ задержали двоих подозреваемых в телефонном мошенничестве. При обыске в их доме обнаружили более 2 тыс. сим-карт.

Как рассказал официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, злоумышленники использовали специализированные устройства - сим-боксы, чтобы активировать учетные записи в различных мессенджерах. Вознаграждение от организаторов мошеннической схемы они получали в виде криптовалюты.

"Через эти аккаунты неустановленные лица, предположительно, проживающие на территории Украины, осуществляли звонки потерпевшим. Аферисты представлялись работниками кредитно-финансовых организаций или правоохранительных органов и заявляли, что от имени гражданина подана заявка на оформление кредита. Чтобы обезопасить сбережения, необходимо перевести их на якобы безопасный счет. Введенные в заблуждение люди выполняли указания незнакомцев и лишались денежных средств", - рассказала Ирина Волк.

Во время обысков по месту проживания подозреваемых, помимо сим-карт различных операторов, также были обнаружены 43 модема, банковские карты, сотовые телефоны и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Возбуждены уголовное дела по ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Оба задержанных признали свою вину и раскаялись, пояснив, что осознавали собственные действия и к чему они могут привести. В отношении них избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Предварительное расследование продолжается.