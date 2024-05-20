Задержанный за убийство сотрудницы банка в Екатеринбурге частично признал вину

Жителю Екатеринбурга предъявлено обвинение в убийстве сотрудницы "Сбербанка" на Уралмаше. Он частично признал свою вину.

Напомним, преступление было совершено в минувшую субботу на улице Победы. Предполагаемым убийцей оказался бывший сожитель погибшей женщины, которая работала в финансовом учреждении. Он пришел к ней в банк и вызвал на улицу, чтобы поговорить, но беседа закончилась трагически и он зарезал экс-сожительницу.

Скрывшись с места происшествия, мужчина направился в расположенную рядом церковь, но был задержан силовиками. Теперь ему грозит длительный срок лишения свободы.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, задержанному предъявлено обвинение в убийстве. Установлено, что преступление он совершил на почве ревности. По делу проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены экспертизы.

Допрошенный в качестве обвиняемого фигурант признал свою вину частично. В отношении него планируется провести судебную психиатрическую экспертизу. Следствие уже обратилось в суд с ходатайством о заключении задержанного под стражу.

Ожидается, что сегодня Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга изберет для него меру пресечения.