20 Мая 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Валерий Горелых

Задержанный за убийство сотрудницы банка в Екатеринбурге частично признал вину

Жителю Екатеринбурга предъявлено обвинение в убийстве сотрудницы "Сбербанка" на Уралмаше. Он частично признал свою вину.

Напомним, преступление было совершено в минувшую субботу на улице Победы. Предполагаемым убийцей оказался бывший сожитель погибшей женщины, которая работала в финансовом учреждении. Он пришел к ней в банк и вызвал на улицу, чтобы поговорить, но беседа закончилась трагически и он зарезал экс-сожительницу.

Скрывшись с места происшествия, мужчина направился в расположенную рядом церковь, но был задержан силовиками. Теперь ему грозит длительный срок лишения свободы.

Подозреваемый в убийстве женщины на Уралмаше в Екатеринбурге(2024)|Фото: Валерий Горелых

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, задержанному предъявлено обвинение в убийстве. Установлено, что преступление он совершил на почве ревности. По делу проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены экспертизы.

Допрошенный в качестве обвиняемого фигурант признал свою вину частично. В отношении него планируется провести судебную психиатрическую экспертизу. Следствие уже обратилось в суд с ходатайством о заключении задержанного под стражу.

Ожидается, что сегодня Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга изберет для него меру пресечения.

Теги: обвинение, убийство, банк, СК, Екатеринбург


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