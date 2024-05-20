Торговым сетям могут разрешить расширяться

Минпромторг России предлагает передать в регионы полномочия по установлению максимальной рыночной доли торговых сетей на местном рынке. Сейчас доля сетей не может превышать 25%.

Ранее глава Тамбовской области Максим Егоров предложил повысить этот порог до 35%, но его не поддержали в Федеральной антимонопольной службе, пишет РБК. В ФАС считают, что увеличение доли сетей может негативно сказаться на конкуренции, маленькие магазины могут быть "выдавлены" с рынка. ВМинпромторге полагают, что установление единого порога по всей стране нецелесообразно, но в отдельных регионах власти могли бы принимать такие решения.

В случае если установленный сейчас порог превышен, сеть не может приобретать или арендовать в границах муниципального образования дополнительную площадь для торговой деятельности.