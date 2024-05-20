Генпрокуратура требует взыскать с Ходорковского* и Лебедева более 1 млрд рублей

Генпрокуратура подала иск к бывшим совладельцам компании "Менатеп" Михаилу Ходорковскому* и Платону Лебедеву с требованием взыскать с них в пользу государства почти 1 млрд руб. и более $1,8 млн, находящихся на счетах банка "Траст", передает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник.

Деньги находятся на счетах нескольких ООО, которые, по мнению Генпрокуратуры, принадлежат упомянутым бизнесменам.

По мнению надзорного ведомства, Ходорковский* и Лебедев через подставных лиц незаконно выводили деньги в гибралтарский офшор. Это были средства от продажи нефти и нефтепродуктов. Прокуратура считает, что ответчики не возместили ущерб, возбужденное в 2005 году исполнительное производство до сих пор не завершено.