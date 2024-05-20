В Тюменской области вновь вырос уровень воды в Вагайском районе

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о том, что уровень реки Иртыш в Вагайском районе продолжает расти. В селе Большой Карагай за последние сутки вода добавила еще 8 см. Уровень Иртыша здесь составляет 1 тыс. 302 см. Интенсивность паводка снижается.

"Ожидаем, что в ближайшие два дня сформируется максимум. Выше по течению реки в селе Усть-Ишим Омской области уже отмечается спад паводка", - написал губернатор в своем telegram-канале.

В селе Вагай продолжаются работы по укреплению защитных сооружений. Специалисты дорожных служб повышают уровень насыпей, сотни человек заняты на формировании запаса мешков с грунтом. Только за воскресенье добровольцы заготовили свыше 40 тыс. штук. Чтобы сохранить транспортное сообщение, по Иртышу будет плавать речной теплоход типа "Заря". Он будет ходить ежедневно до села Абаул, которое находится на границе с Омской областью, с остановками в отрезанных большой водой населенных пунктах. В муниципалитетах по реке Тобол следим за прохождением паводка. На реке Ишим продолжается дезинфекция и дератизация на тех территориях, которые освободились от воды.

18 мая Моор сообщил о том, что по реке Иртыш продолжает движение большой объем воды. Волна паводка уже достигла деревни Супринская Вагайского района.