Место крушения вертолета президента Ирана нашел турецкий беспилотник

Минобороны Турции утверждает, что именно турецкий беспилотник, отправленный на поиски вертолета президента Ирана, в итоге и обнаружил место крушения воздушного судна. В министерстве заявили, что на поиски были отправлены БПЛА "Байрактар Акынджы" и вертолет типа Cougar с возможностями ночного видения.

По данным приложения FlightRadar24, перемещения турецкого беспилотника в ходе поисковой миссии отслеживали более 200 тыс. человек, передает агентство "Анадолу". Обломки вертолета были обнаружены после 15 часов поисково-спасательных работ.

Сообщается, что турецкий беспилотник обнаружил место крушения вертолета и вернулся на родину. Обнаружить обломки удалось с помощью радара, уловившего тепло, исходившее от разбившегося вертолета. После этого беспилотник передал координаты иранским властям.

Между тем, Reuters со ссылкой на неназванный источник в руководстве Израиля пишет, что эта страна не имеет отношения к крушению президентского вертолета.

В результате авиакатастрофы погиб президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел республики и еще несколько чиновников.